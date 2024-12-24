ЗСУ про ситуацію біля Макарівки: проводяться стабілізаційні заходи, ситуація важка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі "Радіо Свобода".

"Наразі Сили оборони України проводять стабілізаційні заходи, намагаються відновити наші позиції, намагаються не дати оточити наші сили, тому зараз триває активна оборона, іде оборонна операція. Її наслідки, її результати будуть відомі згодом", - розповів Волошин.

Він додав, що українські військові проводять стабілізаційну операцію, щоб не допустити напівоточення наших бійців й підсумував, що ситуація доволі складна, але не безнадійна.

Ситуація на фронті та біля Макарівки

На початку цього тижня в українських медіа з'явилася інформація, що населений пункт Макарівка, розташований південніше Великої Новосілки в Донецькій області, опинився в повному оточенні. Такі дані були оприлюднені з посиланням на аналітичну карту, створену експертами платформи "Deep State". Проте пізніше це повідомлення спростували у командуванні оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Також нещодавно ворог атакував низку укріплень Збройних сил України (ЗСУ) у Донецькій області, внаслідок чого вони були зруйновані. Це унеможливило їх подальше утримання.