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Росіяни зруйнували низку укріплень ЗСУ у Донецькій області, - ОСУВ "Хортиця"

Середа 18 грудня 2024 14:44
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Росіяни зруйнували низку укріплень ЗСУ у Донецькій області, - ОСУВ "Хортиця" Ілюстративне фото: росіяни зруйнували низку укріплень ЗСУ у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни атакували низку укріплень Збройних сил України (ЗСУ) у Донецькій області, внаслідок чого вони були зруйновані. Це унеможливило їх подальше утримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

З метою покращити своє тактичне положення, ворог атакував укріплення українських воїнів в:

  • районі Нового Комара;
  • на південно-східній околиці Сонцівки;
  • міській забудові Часового Яру;
  • південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового.

Внаслідок вогневого ураження укріплення зазнали критичних руйнувань.

"Боєзіткнення тривають, наразі без змін тактичного положення противника", - додає ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 17 грудня, на лінії фронту відбулось 199 бойових зіткнень. Останні дні ворог найбільше атакує саме у Курській області.

Як розповідав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, Курахове й надалі знаходиться під контролем українських бійців. Водночас ситуація ускладнена через значну перевагу росіян у живій силі.

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