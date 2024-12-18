Росіяни зруйнували низку укріплень ЗСУ у Донецькій області, - ОСУВ "Хортиця"

Росіяни атакували низку укріплень Збройних сил України (ЗСУ) у Донецькій області, внаслідок чого вони були зруйновані. Це унеможливило їх подальше утримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

З метою покращити своє тактичне положення, ворог атакував укріплення українських воїнів в: районі Нового Комара ;

; на південно-східній околиці Сонцівки ;

; міській забудові Часового Яру ;

; південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового. Внаслідок вогневого ураження укріплення зазнали критичних руйнувань. "Боєзіткнення тривають, наразі без змін тактичного положення противника", - додає ОСУВ "Хортиця". Ситуація на фронті Протягом минулої доби, 17 грудня, на лінії фронту відбулось 199 бойових зіткнень. Останні дні ворог найбільше атакує саме у Курській області. Як розповідав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, Курахове й надалі знаходиться під контролем українських бійців. Водночас ситуація ускладнена через значну перевагу росіян у живій силі.