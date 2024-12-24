ВСУ о ситуации возле Макаровки: проводятся стабилизационные мероприятия, ситуация тяжелая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире "Радио Свобода".

"Сейчас Силы обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия, пытаются восстановить наши позиции, пытаются не дать окружить наши силы, поэтому сейчас идет активная оборона, идет оборонительная операция. Ее последствия, ее результаты будут известны позже", - рассказал Волошин.

Он добавил, что украинские военные проводят стабилизационную операцию, чтобы не допустить полуокружения наших бойцов и подытожил, что ситуация довольно сложная, но не безнадежная.

Ситуация на фронте и возле Макаровки

В начале этой недели в украинских медиа появилась информация, что населенный пункт Макаровка, расположенный южнее Великой Новоселки в Донецкой области, оказался в полном окружении. Такие данные были обнародованы со ссылкой на аналитическую карту, созданную экспертами платформы "Deep State". Однако позже это сообщение опровергли в командовании оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Также недавно враг атаковал ряд укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой области, в результате чего они были разрушены. Это сделало невозможным их дальнейшее содержание.