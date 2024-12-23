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В ОСУВ "Хортиця" спростували повідомлення про оточення українських військових в Макарівці

Понеділок 23 грудня 2024 15:58
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В ОСУВ "Хортиця" спростували повідомлення про оточення українських військових в Макарівці Ілюстративне фото: РФ могла оточити ЗСУ в Макарівці (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія нібито замкнула оточення навколо Макарівки, що на південь від Великої Новосілки. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Що передувало

Близько тижня тому проект Deep State написав про те, що гарнізон оборони Сил оборони України у Макарівці ризикує потрапити в оточення. Сьогодні ж на їх мапі було показано, що росіяни замкнули оточення навколо Макарівки. Там нібито все ще перебувають українські військові.

В ОСУВ &quot;Хортиця&quot; спростували повідомлення про оточення українських військових в Макарівці

Що кажуть військові

В ОСУВ "Хортиця" заявили, що інформація про оточення підрозділів Сил оборони України в населеному пункті Макарівка на Времівському напрямку, не відповідає дійсності.

"Неперевірені дані та, як наслідок, хибні висновки про наявність такої ситуації – результат аналізу окремими спостерігачами й незалежними експертами джерел, дані в яких не відповідають динаміці бойових дій", - сказано у повідомленні.

Військові також нагадали, що поширення інформації з неперевірених джерел може не лише ввести в оману аудиторію, а й поставити під загрозу життя українських військових.

Ситуація на фронті

Нещодавно ми писали про те, що росіяни атакували низку укріплень Збройних сил України у Донецькій області, внаслідок чого вони були зруйновані. Це унеможливило їх подальше утримання.

Також варто зауважити, що російська армія може готувати наступ на Покровськ у Донецькій області, що може бути кульмінацією наступальної операції ворога на цьому напрямку.

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