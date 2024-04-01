ЗСУ, схоже, відбили атаку механізованого батальйону під Авдіївкою. ISW пояснює, що це значить

Інститут посилається на повідомлення українського військового, згідно з яким 30 березня російські війська, у тому числі підрозділи 6-го танкового полку (90-та танкова дивізія Центрального військового округу), кинули 36 танків і 12 БМП у механізований штурм біля Тоненького.

Геолокаційні зображення за 31 березня, що їх має Інститут, показують велику кількість знищеної та пошкодженої російської бронетехніки та танків уздовж дороги на північний захід від Тоненького (на захід від Авдіївки).

Український захисник заявив, що під час штурму Сили оборони знищили 12 російських танків і 8 БМП, і зазначив, що удар не зміг прорвати українську лінію оборони.

За даними ISW, що це перша механізована атака чисельністю в батальйон з моменту початку окупантами кампанії із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року.

Також це перше повідомлення про участь будь-яких підрозділів 90-ї танкової дивізії у штурмах після захоплення Росією Авдіївки. Згідно з оцінками Інституту, елементи 90-ї танкової дивізії разом з іншими російськими частинами та з’єднаннями, ймовірно, представляють значний незадіяний оперативний резерв, який російське командування може кинути у наступ на захід від Авдіївки.

Невдача атаки 30 березня біля Тоненького, на думку експертів, свідчить про те, що елементи зазначеного резерву можуть бути надто деградованими або з інших причин нездатними очолити подальше просування Росії на захід протягом короткого терміну.

Також в Інституті вважають, що це може свідчити про здатність України захищатися від майбутнього широкомасштабного наступу окупантів навіть попри брак боєприпасів.

Ситуація на Авдіївському напрямку