Окупанти намагаються просуватись в районі Семенівки під Авдіївкою

Російські окупанти не полишають спроб просуватись на Авдіївському напрямку. Наразі їх увага сконцетрована на намаганнях "увірватись" у село Семенівка, але поки їм цього не вдається.

Про це заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

"Божевільні втрати окупанти понесли в Орлівці. Орлівка їм далася ціною декількох підрозділів. Зараз у них, очевидно, сконцентрована увага в районі населеного пункту Семенівка. Вони намагаються туди увірватись, намагаються десь намацати слабке місце в нашій обороні, проте, на даний момент, успіху у цьому, вони не мають. Також вони і не забувають щодня пробувати штурмувати Бердичі", - сказав він.

При цьому, ЗСУ все ж вдалося змусити окупантів втратити наступальний потенціал.

"Але, ця можливість використовувати власні ресурси - ця можливість наявності власних ресурсів, особового складу і техніки, вона створює умови, при яких ворогу вдається досі втілювати спроби і намагання щодо просування вперед, в основному в районі населеного пункту Семенівка", - зазначив заступник командира.

Окупанти намагаються просуватися в районі Семенівки під Авдіївкою (deepstatemap.live)

Загалом, за словами військового, ситуація на Авдіївському напрямку продовжує бути складною.

"У першу чергу, складною вона залишається за рахунок того, що у росіян залишається можливість проводити заміну на більш нові і свіжі підрозділи. Тобто, вводити у бій свіжі й нові поповнення бригад", - констатував Жорін.