Окупанти намагаються просуватись в районі Семенівки під Авдіївкою
Російські окупанти не полишають спроб просуватись на Авдіївському напрямку. Наразі їх увага сконцетрована на намаганнях "увірватись" у село Семенівка, але поки їм цього не вдається.
Про це заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.
"Божевільні втрати окупанти понесли в Орлівці. Орлівка їм далася ціною декількох підрозділів. Зараз у них, очевидно, сконцентрована увага в районі населеного пункту Семенівка. Вони намагаються туди увірватись, намагаються десь намацати слабке місце в нашій обороні, проте, на даний момент, успіху у цьому, вони не мають. Також вони і не забувають щодня пробувати штурмувати Бердичі", - сказав він.
При цьому, ЗСУ все ж вдалося змусити окупантів втратити наступальний потенціал.
"Але, ця можливість використовувати власні ресурси - ця можливість наявності власних ресурсів, особового складу і техніки, вона створює умови, при яких ворогу вдається досі втілювати спроби і намагання щодо просування вперед, в основному в районі населеного пункту Семенівка", - зазначив заступник командира.
Окупанти намагаються просуватися в районі Семенівки під Авдіївкою (deepstatemap.live)
Загалом, за словами військового, ситуація на Авдіївському напрямку продовжує бути складною.
"У першу чергу, складною вона залишається за рахунок того, що у росіян залишається можливість проводити заміну на більш нові і свіжі підрозділи. Тобто, вводити у бій свіжі й нові поповнення бригад", - констатував Жорін.
Ситуація на Авдіївському напрямку
Російські війська не зупинилися на захопленні Авдіївки і продовжують наступати великими силами, окупанти тиснуть на навколишні села. Зокрема, 26 лютого, як стало відомо, ЗСУ вийшли з населеного пункту Ласточкине. Днем пізніше ЗСУ здійснили тактичний відхід від сіл Сєвєрне та Степове на Авдіївському напрямку.
Раніше заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін зазначав, що основний напрямок, де росіяни тиснуть - лінія населених пунктів "Бердичі - Орлівка". Пізніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ та захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.
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