ВСУ, похоже, отразили атаку механизированного батальона под Авдеевкой. ISW объясняет, что это значит

Институт ссылается на сообщение украинского военного, согласно которому 30 марта российские войска, в том числе подразделения 6-го танкового полка (90-я танковая дивизия Центрального военного округа), бросили 36 танков и 12 БМП в механизированный штурм возле Тоненького.

Геолокационные изображения за 31 марта, которые есть в распоряжении Института, показывают большое количество уничтоженной и поврежденной российской бронетехники и танков вдоль дороги к северо-западу от Тоненького (к западу от Авдеевки).

Украинский защитник заявил, что во время штурма Силы обороны уничтожили 12 российских танков и 8 БМП, отметив, что удар не смог прорвать украинскую линию обороны.

По данным ISW, это первая механизированная атака численностью в батальон с момента начала оккупантами кампании по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.

Также это первое сообщение об участии каких-либо подразделений 90-й танковой дивизии в штурмах после захвата Россией Авдеевки. Согласно оценкам Института, элементы 90-й танковой дивизии вместе с другими российскими частями и соединениями, вероятно, представляют значительный незадействованный оперативный резерв, который российское командование может бросить в наступление к западу от Авдеевки.

Неудача атаки 30 марта у Тоненького, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что элементы указанного резерва могут быть слишком деградированными или по другим причинам неспособными возглавить дальнейшее продвижение России на запад в течение короткого срока.

Также в Институте считают, что это может свидетельствовать о способности Украины защищаться от будущего широкомасштабного наступления оккупантов даже несмотря на нехватку боеприпасов.

Ситуация на Авдеевском направлении