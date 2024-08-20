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ЗСУ рухаються на п'яти напрямках в Курській області: карти

Фото: українські сили мають рух на п'яти напрямках в Курській області (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

На курському плацдармі наразі можна виокремити п'ять напрямків руху українських військ. Вони охоплюють уже чотири райони Курської області.

Зазначимо, що мова йде про Суджанський, Коренівський, Білівський та Глушковський райони.

Перший напрямок - вздовж дороги Суджа - Курськ (Р200). Там за останній тиждень ЗСУ змогли закріпитися в самому місті Суджа та навколишніх селах, інших суттєвих просувань не підтверджено. 

Фото: українські військові наступають по автотрасі Р200, яка прямує до Курська (google.com.ua/maps)

Другий - на південний схід від Суджі в напрямку населених пунктів Плехово та Борки. Протягом останнього тижня з'являлася інформація, що українські підрозділи просунулись на цьому напрямку до села Гір'ї, проте невідомо, чи змогли вони закріпитись там. 

Фото: ЗСУ рухаються в напрямку в Плехово та Борки та в бік Гір'ї (google.com.ua/maps)

Третій - вздовж дороги Суджа - Льгов. За підтвердженою інформацією, українські військовослужбовці зайняли на цій ділянці позиції поряд з Малою Локнею. Проте бойові дії, ймовірно, велись й по інших населених пунктів поряд з Каучуком. 

Фото: напрямок уздовж автомобільної дороги Льгов - Суджа (google.com.ua/maps)

Четвертий напрямок - вздовж дороги Суджа - Коренево - Рильськ. За останній тиждень українські воїни змогли зайти та зав'язати бої у селищі Коренево. Від нього до міста Рильськ трохи більше ніж 20 кілометрів. 

Фото: напрямок уздовж автомобільної дороги Суджа - Коренево - Рильськ (google.com.ua/maps)

Також активізація українських сил фіксується і ще на умовному п'ятому напрямку, який знаходиться західніше від Кореневого та охоплює частину Глушковського району. Тут ЗСУ вдалося пошкодили всі три мости через річку Сейм, яка протікає з заходу на схід вздовж цього району.

Фото: ЗСУ відрізали Глушковський район на південь від Сейму, шляхом знищення трьох мостів (t.me/agentstvonews)

Фактично вся територія Глушковського району - близько 250 квадратних кілометрів на південь від річки тепер відрізана від іншої частини Курської області, як і постачання російських військ на цій ділянці. Українські військові вже почали заходити в окремі населені пункти на цьому плацдармі.

Операція ЗСУ в Курській області

Нагадаємо, прорив в Курську область з боку Сумської стався 6 серпня 2024 року. З цього часу в прикордонні РФ продовжуються бої. Згідно з офіційною інформацією військово-політичного керівництва України, ЗСУ контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території та 92 російські населені пункти.

На контрольованих територіях Україна вже утворила військову комендатуру, яку очолив генерал-майор Едуард Москальов. Крім того, українська сторона запустила гарячу лінію для жителів Курської області, які мають бажання евакуюватися, а також працює над запуском можливого гуманітарного коридору до Сум.

Метою української операції, як зазначали на Банковій, не є окупація територій РФ. За словами президента Володимира Зеленського, в плани українського війська входить створення "буферної зони" в Курській області основне завдання - знищення російського потенціалу та проведення контрударної роботи.

Додамо, раніше ми писали, чи може "Курський прорив" розширитися на Бєлгородську область.

Також РБК-Україна пояснювало, навіщо Україна створила комендатуру в Курській області та чи надовго там ЗСУ.

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