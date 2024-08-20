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ВСУ двигаются на пяти направлениях в Курской области: карты

Фото: украинские силы двигаются по пяти направлениям в Курской области (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Милан Лелич, Мария Кучерявец

На курском плацдарме можно выделить пять направлений движения украинских войск. Они охватывают уже четыре района Курской области.

Отметим, что речь идет о Суджанском, Кореневском, Беловском и Глушковском районах.

Первое направление - вдоль дороги Суджа - Курск (Р200). Там за последнюю неделю ВСУ смогли закрепиться в самом городе Суджа и окрестных селах, другие существенные продвижения не подтверждены.

Фото: украинские военные наступают по автотрассе Р200, которая следует в Курск (google.com.ua/maps)

Второй - юго-восточнее Суджи в направлении населенных пунктов Плехово и Борки. За последнюю неделю появлялась информация, что украинские подразделения продвинулись на этом направлении в село Гирьи, однако неизвестно, смогли ли они закрепиться там.

Фото: ВСУ двигаются в направлении Плехово и Борки и в сторону Гирьи (google.com.ua/maps)

Третий - вдоль дороги Суджа - Льгов. По подтвержденной информации, украинские военнослужащие заняли на этом участке позиции рядом с Малой Локней. Однако боевые действия, вероятно, велись и по другим населенным пунктам рядом с Каучуком.

Фото: направление вдоль автомобильной дороги Льгов - Суджа (google.com.ua/maps)

Четвертое направление - вдоль дороги Суджа - Коренево - Рыльск. За последнюю неделю украинские воины смогли зайти и завязать бои в поселке Коренево. От него до города Рыльск чуть более 20 километров.

Фото: направление вдоль автомобильной дороги Суджа - Коренево - Рыльск (google.com.ua/maps)

Также активизация украинских сил фиксируется и еще на условном пятом направлении, которое находится западнее Коренево и охватывает часть Глушковского района. Здесь ВСУ удалось повредить все три моста через реку Сейм, протекающую с запада на восток вдоль этого района.

Фото: ВСУ отрезали Глушковский район к югу от Сейма, путем уничтожения трех мостов (t.me/agentstvonews)

Фактически вся территория Глушковского района - около 250 квадратных километров к югу от реки теперь отрезана от другой части Курской области, как и поставки российских войск на этом участке. Украинские военные уже начали входить в отдельные населенные пункты на этом плацдарме.

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, прорыв в Курскую область со стороны Сумской произошел 6 августа 2024 года. С этого времени в приграничье РФ продолжаются бои. Согласно официальной информации военно-политического руководства Украины, ВСУ контролируют более 1250 квадратных километров территории и 92 российских населенных пункта.

На контролируемых территориях Украина уже создала военную комендатуру, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев. Кроме того, украинская сторона запустила горячую линию для жителей Курской области, желающих эвакуироваться, а также работает над запуском возможного гуманитарного коридора в Сумы.

Цель украинской операции, как отмечали на Банковой, не является оккупация территорий РФ. По словам президента Владимира Зеленского, в планы украинской армии входит создание "буферной зоны" в Курской области основная задача - уничтожение российского потенциала и проведение контрударной работы.

Добавим, раньше мы писали, может ли Курский прорыв расшириться на Белгородскую область.

Также РБК-Украина объясняло, зачем Украина создала комендатуру в Курской области и надолго ли там ВСУ.

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