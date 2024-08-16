Чи може "Курський прорив" розширитися на Бєлгородську область: думка експерта

Операція ЗСУ на російській території може поширитися й на Бєлгородську область. Оскільки це питання безпеки для мешканців прикордоння України. Однак все залежить від задумів українського військово керівництва.

Детальніше про можливість наступу ЗСУ на Бєлгородську область та скільки військ там тримають росіяни - в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

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"Прорив" може охопити Бєлгородську область і не тільки

Співрозмовник нагадав, що свого часу на території Бєлгородської області неодноразово відбувалися рейди, тоді їх проводили РДК, легіон "Свобода Росії та інші батальйони. За його словами, те, що сталося, одного разу, цілком ймовірно, може повторюватися знов і знов.

"Я не знаю плани генерала Сирського, але впевнений в тому, що те, що ми побачили на території Курської області, це лише один з етапів шляху, спрямованого на те, щоб створити зону безпеку. Ту саму санітарну зону, про яку свого часу марив Путін, зараз створять українські Сили оборони", - каже Селезньов.

На його думку, вже зараз можна говорити, що певний безпековий простір на території прикордоння Сумщини формується. Хоч КАБи й ракети продовжують "прилітати" у великій кількості, але артилерійських снарядів і мінометних мін поменшало. Експерт зауважив, чим більше буде зона контролю української армії в Курській області, тим в більш безпечних умовах будуть перебувати мешканці Сумщини.

"Чи може така історія реалізуватися на території Бєлгородської області? Цілком ймовірно. Виключати такий варіант не варто з очевидної причини. Створення безпекового простору - це не бажання Сирського просто продемонструвати свою ефективність. А це питання безпеки для мешканців нашого прикордоння", - каже Селезньов.

При цьому експерт не виключає подібний сценарій і з Брянською областю РФ.

"Тому, що це насправді важливо. Якщо з ворогом неможливо домовитися, якщо ворог продовжує вбивати мирне населення нашої країни, значить треба шукати шляхи, як ворога вгамувати і створити безпековий периметр для наших громадян в прикордонні", - говорить Селезньов.

Які сили у росіян в Брянській та Бєлгородській областях

Співрозмовник припускає, що в Брянській області російське угрупування військ може становити до 20 000 й скоріше за все навіть менше. Він зазначає, що там ворогом досить серйозно підготовлені інженерні фортифікації. Оскільки росіяни почали робити в регіоні ще після першого рейду РДК та легіону "Свобода Росії".

"В принципі постійно від ворожих дій ДРГ та обстрілів потерпають мешканці нашої Чернігівщини. І цю проблему треба в якийсь спосіб вирішувати. Чи станеться це шляхом подолання рубежу кордону і атаки безпосередньо з території України на територію Брянської області? Звісно, я цього не знаю", - сказав Селезньов.

Він вважає, що було б доцільним створити відповідні можливості для українських сил саме в такий спосіб. Хоча в будь-якому разі потрібно розуміти, що скоріше за все створення санітарної зони на території Курської області може масштабуватися на територію Брянської області та Бєлгородської, акцентує співрозмовник.

"Що стосується Бєлгородської, то там набагато більше (військ РФ - ред.). З 70-тисячного угрупування "Север" десь 50-55 тисяч знаходяться на території Бєлгородської області і частково на півночі Харківщини", - розповідає Селезньов.

За його словами, там набагато складніше реалізувати місію перетину кордону та взяття під контроль частини території Бєлгородської області.

"Хоча росіяни постійно волають, мовляв, що в районі Золочева "українська армія формує ударне угрупування". Так це чи не так, я не знаю, зрозуміло, що на широкий загал про таке не говорять. В будь-якому разі я думаю, протягом найближчого часу, буквально кількох днів, можливо тижнів, ми або побачимо диво з полем бою в напрямку Бєлгорода, або того не станеться", - зазначив Селезньов.

Експерт пояснює, багато що залежить від того, як ворог швидко спроможеться перекинути достатню кількість ресурсів для того, щоб заблокувати український плацдарм на території Курської області.

"Це вже задача Сирського, чи зможемо ми посилити наше угрупування, а ми вже риємо там окопи, тобто ми в Курській області надовго. Це не рейдові дії, як робили РДК та ЛСР. Або можливо відкривати інші ділянки фронту, щоб і далі продовжувати змушувати противника розпорошувати свої ресурси", - підкреслив Селезньов.

В цьому контексті експерт нагадав, що зараз ворог використовував допоміжні ресурси. Єдине, що окупанти тягнуть сили в Курську область з Херсонщини, Запоріжжя та півночі Харківщини. А от зі сходу України свої ресурси противник не знімав і продовжує атакувати в першу чергу на Покровському напрямку.

Росіяни посилюють Бєлгородську область на тлі наступу РФ під Курськом

Нагадаємо, що прорив російського кордону в Курській області з боку Сумської стався 6 серпня 2024 року. Майже тиждень українська сторона зберігала тишу і лише 12 серпня Київ офіційно підтвердив, що ЗСУ наступають в Курській області. Відтоді у регіоні тривають бої, а українським військам вдалося просунутися на 35 км, взявши під контроль 1 150 кв. км.

У відповідь на операцію ЗСУ у РФ влада на регіональному рівні запровадила режим "контртерористичної операції" на території не лише Курської, а й Брянської й Бєлгородської областей. Що стосується останньої, то там у четвер був також введений режим "надзвичайної ситуації федерального масштабу".

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков пояснив, мовляв, ситуація в регіоні вкрай складна через постійні "українські обстріли" і атаки безпілотників. Крім того, у прикордонний Красноярузький район було закрито в'їзд, там триває евакуація населення.

На додаток, вчора міністр оборони Росії Андрій Білоусов розповів про "план захисту" Бєлгородської області. За його словами, в регіон перекинуть додаткові сили для захисту на тлі наступу ЗСУ у сусідній Курській області. Він заявив, що російський Генштаб "уже підготував відповідний план".