ЗСУ рухаються на п'яти напрямках в Курській області: карти
На курському плацдармі наразі можна виокремити п'ять напрямків руху українських військ. Вони охоплюють уже чотири райони Курської області.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну".
Зазначимо, що мова йде про Суджанський, Коренівський, Білівський та Глушковський райони.
Перший напрямок - вздовж дороги Суджа - Курськ (Р200). Там за останній тиждень ЗСУ змогли закріпитися в самому місті Суджа та навколишніх селах, інших суттєвих просувань не підтверджено.
Фото: українські військові наступають по автотрасі Р200, яка прямує до Курська (google.com.ua/maps)
Другий - на південний схід від Суджі в напрямку населених пунктів Плехово та Борки. Протягом останнього тижня з'являлася інформація, що українські підрозділи просунулись на цьому напрямку до села Гір'ї, проте невідомо, чи змогли вони закріпитись там.
Фото: ЗСУ рухаються в напрямку в Плехово та Борки та в бік Гір'ї (google.com.ua/maps)
Третій - вздовж дороги Суджа - Льгов. За підтвердженою інформацією, українські військовослужбовці зайняли на цій ділянці позиції поряд з Малою Локнею. Проте бойові дії, ймовірно, велись й по інших населених пунктів поряд з Каучуком.
Фото: напрямок уздовж автомобільної дороги Льгов - Суджа (google.com.ua/maps)
Четвертий напрямок - вздовж дороги Суджа - Коренево - Рильськ. За останній тиждень українські воїни змогли зайти та зав'язати бої у селищі Коренево. Від нього до міста Рильськ трохи більше ніж 20 кілометрів.
Фото: напрямок уздовж автомобільної дороги Суджа - Коренево - Рильськ (google.com.ua/maps)
Також активізація українських сил фіксується і ще на умовному п'ятому напрямку, який знаходиться західніше від Кореневого та охоплює частину Глушковського району. Тут ЗСУ вдалося пошкодили всі три мости через річку Сейм, яка протікає з заходу на схід вздовж цього району.
Фото: ЗСУ відрізали Глушковський район на південь від Сейму, шляхом знищення трьох мостів (t.me/agentstvonews)
Фактично вся територія Глушковського району - близько 250 квадратних кілометрів на південь від річки тепер відрізана від іншої частини Курської області, як і постачання російських військ на цій ділянці. Українські військові вже почали заходити в окремі населені пункти на цьому плацдармі.
Операція ЗСУ в Курській області
Нагадаємо, прорив в Курську область з боку Сумської стався 6 серпня 2024 року. З цього часу в прикордонні РФ продовжуються бої. Згідно з офіційною інформацією військово-політичного керівництва України, ЗСУ контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території та 92 російські населені пункти.
На контрольованих територіях Україна вже утворила військову комендатуру, яку очолив генерал-майор Едуард Москальов. Крім того, українська сторона запустила гарячу лінію для жителів Курської області, які мають бажання евакуюватися, а також працює над запуском можливого гуманітарного коридору до Сум.
Метою української операції, як зазначали на Банковій, не є окупація територій РФ. За словами президента Володимира Зеленського, в плани українського війська входить створення "буферної зони" в Курській області основне завдання - знищення російського потенціалу та проведення контрударної роботи.
Додамо, раніше ми писали, чи може "Курський прорив" розширитися на Бєлгородську область.
Також РБК-Україна пояснювало, навіщо Україна створила комендатуру в Курській області та чи надовго там ЗСУ.
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