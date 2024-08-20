ЗСУ рухаються на п'яти напрямках в Курській області: карти

На курському плацдармі наразі можна виокремити п'ять напрямків руху українських військ. Вони охоплюють уже чотири райони Курської області.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну".

Зазначимо, що мова йде про Суджанський, Коренівський, Білівський та Глушковський райони.

Перший напрямок - вздовж дороги Суджа - Курськ (Р200). Там за останній тиждень ЗСУ змогли закріпитися в самому місті Суджа та навколишніх селах, інших суттєвих просувань не підтверджено.

Фото: українські військові наступають по автотрасі Р200, яка прямує до Курська (google.com.ua/maps)

Другий - на південний схід від Суджі в напрямку населених пунктів Плехово та Борки. Протягом останнього тижня з'являлася інформація, що українські підрозділи просунулись на цьому напрямку до села Гір'ї, проте невідомо, чи змогли вони закріпитись там.

Фото: ЗСУ рухаються в напрямку в Плехово та Борки та в бік Гір'ї (google.com.ua/maps)

Третій - вздовж дороги Суджа - Льгов. За підтвердженою інформацією, українські військовослужбовці зайняли на цій ділянці позиції поряд з Малою Локнею. Проте бойові дії, ймовірно, велись й по інших населених пунктів поряд з Каучуком.

Фото: напрямок уздовж автомобільної дороги Льгов - Суджа (google.com.ua/maps)

Четвертий напрямок - вздовж дороги Суджа - Коренево - Рильськ. За останній тиждень українські воїни змогли зайти та зав'язати бої у селищі Коренево. Від нього до міста Рильськ трохи більше ніж 20 кілометрів.

Фото: напрямок уздовж автомобільної дороги Суджа - Коренево - Рильськ (google.com.ua/maps)

Також активізація українських сил фіксується і ще на умовному п'ятому напрямку, який знаходиться західніше від Кореневого та охоплює частину Глушковського району. Тут ЗСУ вдалося пошкодили всі три мости через річку Сейм, яка протікає з заходу на схід вздовж цього району.

Фото: ЗСУ відрізали Глушковський район на південь від Сейму, шляхом знищення трьох мостів (t.me/agentstvonews)

Фактично вся територія Глушковського району - близько 250 квадратних кілометрів на південь від річки тепер відрізана від іншої частини Курської області, як і постачання російських військ на цій ділянці. Українські військові вже почали заходити в окремі населені пункти на цьому плацдармі.

Операція ЗСУ в Курській області