ВСУ двигаются на пяти направлениях в Курской области: карты

На курском плацдарме можно выделить пять направлений движения украинских войск. Они охватывают уже четыре района Курской области.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну".

Отметим, что речь идет о Суджанском, Кореневском, Беловском и Глушковском районах.

Первое направление - вдоль дороги Суджа - Курск (Р200). Там за последнюю неделю ВСУ смогли закрепиться в самом городе Суджа и окрестных селах, другие существенные продвижения не подтверждены.

Фото: украинские военные наступают по автотрассе Р200, которая следует в Курск (google.com.ua/maps)

Второй - юго-восточнее Суджи в направлении населенных пунктов Плехово и Борки. За последнюю неделю появлялась информация, что украинские подразделения продвинулись на этом направлении в село Гирьи, однако неизвестно, смогли ли они закрепиться там.

Фото: ВСУ двигаются в направлении Плехово и Борки и в сторону Гирьи (google.com.ua/maps)

Третий - вдоль дороги Суджа - Льгов. По подтвержденной информации, украинские военнослужащие заняли на этом участке позиции рядом с Малой Локней. Однако боевые действия, вероятно, велись и по другим населенным пунктам рядом с Каучуком.

Фото: направление вдоль автомобильной дороги Льгов - Суджа (google.com.ua/maps)

Четвертое направление - вдоль дороги Суджа - Коренево - Рыльск. За последнюю неделю украинские воины смогли зайти и завязать бои в поселке Коренево. От него до города Рыльск чуть более 20 километров.

Фото: направление вдоль автомобильной дороги Суджа - Коренево - Рыльск (google.com.ua/maps)

Также активизация украинских сил фиксируется и еще на условном пятом направлении, которое находится западнее Коренево и охватывает часть Глушковского района. Здесь ВСУ удалось повредить все три моста через реку Сейм, протекающую с запада на восток вдоль этого района.

Фото: ВСУ отрезали Глушковский район к югу от Сейма, путем уничтожения трех мостов (t.me/agentstvonews)

Фактически вся территория Глушковского района - около 250 квадратных километров к югу от реки теперь отрезана от другой части Курской области, как и поставки российских войск на этом участке. Украинские военные уже начали входить в отдельные населенные пункты на этом плацдарме.

Операция ВСУ в Курской области