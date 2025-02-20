В ЗСУ розповіли про зміну тактики військових КНДР у Курській області

Військові Північної Кореї знову повернулись до боїв у Курській області. Наразі вони діють більш обережно, аніж раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командира взводу 1 десантно-штурмового батальйону 95 десантно-штурмової бригади Поліської бригади лейтенанта Станіслава Краснова під час стріму "АрміяTV".
"Вони змінили тактику, зменшили свої штурмові групи. Якщо раніше до 50 людей лазило через поля, то зараз 10-15 людей", - пояснив Краснов.
За його словами, групи військових КНДР й надалі залишаються більшими, аніж у росіян, втім, рухаються вони обережно, що підтверджує аеророзвідка.
"Не так зухвало, як раніше", - додав він.
Минулого року КНДР відправила своїх військових до Росії для участі у війні проти України. Солдати Північної Кореї наразі зосереджені у Курській області.
Як повідомляв на початку лютого Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ). Північна Корея втратила близько 4 тисяч солдатів на території російського регіону. Зокрема, як пише NHK, Північна Корея отримує технічну допомогу від Росії для розробки кількох типів безпілотників для масового виробництва.
За словами керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирила Буданова, участь військових КНДР у війні проти України створює серйозну загрозу для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
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