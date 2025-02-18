КНДР вступила у війну, щоб модернізувати війська. Це серйозна загроза для світу, - Буданов
Участь Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) у війні проти України створює серйозну загрозу для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки (ГУР) України Міністерства оборони Кирила Буданова в інтерв'ю The Chosun.
Втрати КНДР у війні
За словами Буданова, КНДР під час війни проти України втратила близько 4 тисяч військових убитими, а також важкопораненими.
Але, попри втрати, Північна Корея продовжує активно брати участь у спільних операціях з російськими військами. Зокрема спостерігається збільшення кількості північнокорейської артилерії.
Модернізація сил
Керівник ГУР пояснив, що сьогодні Україна, Росія та КНДР є єдиними країнами, які набувають безпосереднього досвіду ведення повномасштабної війни XXI століття. У майбутньому армія Північної Кореї кардинально відрізнятиметься від минулої.
У тому ж числі він акцентував, що Росія й КНДР поглиблюють військову співпрацю в сфері технологій, науки та промисловості.
"Ця співпраця досягає найвищого рівня і становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти... Північна Корея використовує цю війну, щоб отримати бойовий досвід і модернізувати свої військові технології. Це матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні”, - зазначив він.
Участь КНДР у війні проти України
У 2024-му КНДР відправила до Росії солдатів для участі у війні проти України. Північнокорейські сили беруть участь у боях у Курській області.
На початку лютого, Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) заявив, що КНДР втратила близько 4 тисяч солдатів у Курській області.
Також, за даними видання NHK, Північна Корея отримує технічну допомогу від Росії для розробки кількох типів безпілотників для масового виробництва.
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