В ВСУ рассказали об изменении тактики военных КНДР в Курской области

"Они изменили тактику, уменьшили свои штурмовые группы. Если раньше до 50 человек лазило через поля, то сейчас 10-15 человек", - пояснил Краснов.

По его словам, группы военных КНДР и в дальнейшем остаются больше, чем у россиян, впрочем, двигаются они осторожно, что подтверждает аэроразведка.

"Не так дерзко, как раньше", - добавил он.