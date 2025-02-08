Північна Корея вироблятиме дрони, які розробить разом з Росією, - NHK

Північна Корея почне виробляти бойові безпілотники. Дрони будуть розроблені спільно з Росією в обмін на відправку військ КНДР на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Видання, посилаючись на джерела, зазначає, що дві країни досягли угоди, згідно з якою Північна Корея отримує технічну допомогу від Росії для розробки кількох типів безпілотників для масового виробництва.

NHK припускає, що угода була укладена на тлі зміцнення військових зв’язків між Москвою та Пхеньяном. Співрозмовники видання вказують, що угода про розробку дронів була укладена в обмін на відправку Північною Кореєю солдатів для війни проти України.

Водночас джерела видання кажуть, що Росія не хоче підтримувати Північну Корею у розробці ядерної зброї. За їх словами, Москва стурбована проведенням Пхеньяном ядерних випробувань. Це може ускладнити відносини КНДР зі США та сусідніми країнами, включаючи Китай.