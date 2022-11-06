В ЗСУ розповіли про злочини Росії в Херсонській області

Як відзначає Генштаб, в Херсонській області росіяни знищують приватні катери на узбережжях Дніпра, а двигуни й інше майно з плавзасобів привласнюють собі.

"Після затоплення цивільних суден частина пального потрапила в дельту річки та безпосередньо загрожує екосистемі Національного природного парку "Нижньодніпровський", - додає пресслужба.

Водночас ворог продовжує заходи з насильницької евакуації з тимчасово зайнятих територій.

"В населеному пункті Берислав місцевим жителям наказано виїхати до 10 листопада. Основною причиною окупанти вказують можливе руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС", - відзначає Генштаб.