В ВСУ рассказали о преступлениях России в Херсонской области

Российские оккупанты продолжают нарушать законы и обычаи ведения войны в отношении гражданских в Херсонской области. Мародерствуют и принуждают горожан к эвакуации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Как отмечает Генштаб, в Херсонской области россияне уничтожают частные катера на побережьях Днепра, а двигатели и другое имущество из плавсредств присваивают себе.
"После затопления гражданских судов часть горючего попала в дельту реки и напрямую угрожает экосистеме Национального природного парка "Нижнеднепровский", - добавляет пресс-служба.
В то же время враг продолжает меры с насильственной эвакуации с временно занятых территорий.
"В населенном пункте Берислав местным жителям приказано уехать до 10 ноября. Основной причиной оккупанты указывают возможное разрушение Силами обороны Украины дамбы Каховской ГЭС", - отмечает Генштаб.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что аналитик Бенджамин Питте показал спутниковые снимки, на которых видно, как россияне готовятся к обороне Херсона.
Совсем недавно оккупационная "власть" Херсонской области заявила о "завершении эвакуации" с правого берега Днепра.
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