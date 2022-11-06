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В ВСУ рассказали о преступлениях России в Херсонской области

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты продолжают нарушать законы и обычаи ведения войны в отношении гражданских в Херсонской области. Мародерствуют и принуждают горожан к эвакуации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Как отмечает Генштаб, в Херсонской области россияне уничтожают частные катера на побережьях Днепра, а двигатели и другое имущество из плавсредств присваивают себе.

"После затопления гражданских судов часть горючего попала в дельту реки и напрямую угрожает экосистеме Национального природного парка "Нижнеднепровский", - добавляет пресс-служба.

В то же время враг продолжает меры с насильственной эвакуации с временно занятых территорий.

"В населенном пункте Берислав местным жителям приказано уехать до 10 ноября. Основной причиной оккупанты указывают возможное разрушение Силами обороны Украины дамбы Каховской ГЭС", - отмечает Генштаб.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что аналитик Бенджамин Питте показал спутниковые снимки, на которых видно, как россияне готовятся к обороне Херсона.

Совсем недавно оккупационная "власть" Херсонской области заявила о "завершении эвакуации" с правого берега Днепра.

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Война в УкраинеГенштаб ВСУРоссийская Федерация