В ВСУ рассказали о преступлениях России в Херсонской области

Как отмечает Генштаб, в Херсонской области россияне уничтожают частные катера на побережьях Днепра, а двигатели и другое имущество из плавсредств присваивают себе.

"После затопления гражданских судов часть горючего попала в дельту реки и напрямую угрожает экосистеме Национального природного парка "Нижнеднепровский", - добавляет пресс-служба.

В то же время враг продолжает меры с насильственной эвакуации с временно занятых территорий.

"В населенном пункте Берислав местным жителям приказано уехать до 10 ноября. Основной причиной оккупанты указывают возможное разрушение Силами обороны Украины дамбы Каховской ГЭС", - отмечает Генштаб.