Як окупанти готуються до оборони Херсона: супутникові знімки

Українські військові наближаються до Херсона та змушують ворога готувати оборонні укріплення до боїв за місто. Судячи із супутникових фотографій, окупанти посилюють оборону на правому березі Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter аналітика Бенджаміна Пітте.