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Як окупанти готуються до оборони Херсона: супутникові знімки

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Субота 05 листопада 2022 21:29
Як окупанти готуються до оборони Херсона: супутникові знімки Фото: окупанти готуються до оборони Херсона (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові наближаються до Херсона та змушують ворога готувати оборонні укріплення до боїв за місто. Судячи із супутникових фотографій, окупанти посилюють оборону на правому березі Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter аналітика Бенджаміна Пітте.

За словами Пітте, росіяни ретельно готуються до масштабних військових зіткнень із ЗСУ. Нові оборонні лінії мають допомогти армії РФ покращити своє становище на фронті.

Як окупанти готуються до оборони Херсона: супутникові знімки "Росія готується втратити місто Херсон і весь лівий берег Дніпра. Наразі вони готуються до оборони правого берега річки", - зазначив аналітик.

Як окупанти готуються до оборони Херсона: супутникові знімкиСудячи з супутникових знімків, російські військові збудували довгу оборонну лінію, що складається з малої кількості рубежів. Це підтверджує думку, що окупанти готуються до потужної атаки з боку ЗСУ поспіхом.

Як окупанти готуються до оборони Херсона: супутникові знімки

Нагадаємо, раніше так звана окупаційна "влада" Херсонської області заявила про "завершення евакуації" з правого берега Дніпра .

Більш детально про ситуацію в Херсоні та області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна .

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Херсон Херсонська область Війська РФ
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