ua en ru
Чт, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ЗСУ розповіли про збільшення випадків здачі в полон росіян на Таврійському напрямку

Україна, Четвер 05 жовтня 2023 17:51
UA EN RU
У ЗСУ розповіли про збільшення випадків здачі в полон росіян на Таврійському напрямку Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни за останні п'ять днів стали частіше здаватися в український полон на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни продовжують здаватися в полон, за останні п'ять діб 28 таких випадків зафіксовано на Таврійському напрямку.

Штупун уточнив, що минулого тижня йшлося про поодинокі випадки здачі в полон. Однак за останні п'ять днів кількість окупантів, які здаються в полон, значно збільшилася.

Також він пояснив, що це відбувається в основному через бойові дії. Проте частина окупантів користується проектом "Хочу жити".

Росіяни здаються в полон

Раніше у ГУР розповідали, що завдяки успішним діям ЗСУ щодня в український полон потрапляють десятки російських солдатів та офіцерів.

До того ж, після того, як російський пілот перегнав до України вертоліт Мі-8, кількість росіян, які хочуть здатися в полон, зросла на 70%.

Також нагадаємо, що нещодавно українська розвідка провела спецоперацію "Бариня", в ході якої завербували російського кадрового військового. Він вивів ще 11 загарбників, які теж захотіли здатися у полон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України