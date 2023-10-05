В ВСУ рассказали об увеличении случаев сдачи в плен россиян на Таврическом направлении
Россияне за последние пять дней стали чаще сдаваться в украинский плен на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.
По его словам, россияне продолжают сдаваться в плен, за последние пять суток 28 таких случаев зафиксировано на Таврическом направлении.
Штупун уточнил, что на прошлой неделе речь шла о единичных случаях сдачи в плен. Однако за последние пять дней количество оккупантов, которые сдаются в плен, значительно увеличилось.
Также он пояснил, что это происходит в основном из-за боевых действий. Однако часть оккупантов пользуется проектом "Хочу жить".
Россияне сдаются в плен
Ранее в ГУР рассказывали, что благодаря успешным действиям ВСУ каждый день в украинский плен попадают десятки русских солдат и офицеров.
К тому же, после того, как российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8, количество россиян, желающих сдаться в плен, выросло на 70%.
Также напомним, что недавно украинская разведка провела спецоперацию "Барыня", в ходе которой завербовали российского кадрового военного. Он вывел еще 11 захватчиков, тоже захотевших сдаться в плен.
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