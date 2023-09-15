Скільки росіян щодня потрапляють до українського полону: відповідь ГУР

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Останні успішні дії українських сил безпеки та оборони дійсно дозволяють активно поповнювати обмінний фонд, йдеться щодня про десятки росіян, які потрапляють в український полон - як захоплені, так і ті, хто здається добровільно", - заявив Юсов.

За його словами, цінність людського життя в Україні та в РФ різна, проте поповнення обмінного фонду "впливає на результати та повернення українських захисників додому".

Водночас він наголосив, що для російських військовослужбовців діє програма "Хочу жити", звернень до якої побільшало після проведення операції зі здачі російським пілотом вертольота Мі-8. Так, якщо до оприлюднення результатів операції на день надходило 70-100 заявок, то після – 170 і більше.

"1000 заявок зараз перебувають у процесі реалізації і понад 200 - це успішні кейси виведення за лінію фронту військовослужбовців РФ. Це лише за програмою "Хочу жити", - зазначив Юсов.

Українські бійці часто беруть у полон окупантів

Нещодавно снайперська пара 3 окремого полку спеціального призначення під час роботи на Луганському напрямку захопила в полон 19 росіян.

Також воїни Національної гвардії України полонилитрьох окупантів на Бахмутському напрямку. Один із росіян самостійно прийшов після отримання поранення.

Сили оборони України знищили групу росіян у Лиманському напрямку на Донеччині. Двох окупантів вдалося взяти в полон.

Крім того, штурмова група "Сталевий кордон" атакувала позиції росіян під Куп'янськом і взяла в полон двох окупантів.