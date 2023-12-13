UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ЗСУ розповіли про наслідки атаки дронів на Одеську область

Фото: військові розповіли про наслідки атаки дронів на Одеську область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Внаслідок російської атаки дронами в Одеській області виникла пожежа, постраждало двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня в Telegram.

"За попередніми даними внаслідок ворожих дій 2 людей отримали поранення, їх госпіталізовано. Стан задовільний", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок російської атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, виниклу пожежу оперативно ліквідовано.

Атака дронів по Україні 12 грудня

12 грудня, ввечері російські окупанти вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Ворожі безпілотники фіксували у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Зокрема, в Одеській області помітили кілька груп ворожих БпЛА після чого в регіоні лунали звуки вибухів.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти Україниатака дронівОдеса