В ЗСУ розповіли про наслідки атаки дронів на Одеську область

Внаслідок російської атаки дронами в Одеській області виникла пожежа, постраждало двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня в Telegram.
"За попередніми даними внаслідок ворожих дій 2 людей отримали поранення, їх госпіталізовано. Стан задовільний", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що внаслідок російської атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, виниклу пожежу оперативно ліквідовано.
12 грудня, ввечері російські окупанти вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Ворожі безпілотники фіксували у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
Зокрема, в Одеській області помітили кілька груп ворожих БпЛА після чого в регіоні лунали звуки вибухів.
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