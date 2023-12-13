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В ВСУ рассказали о последствиях атаки дронов на Одесскую область

Фото: военные рассказали о последствиях атаки дронов на Одесскую область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В результате российской атаки дронами в Одесской области возник пожар, пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram.

"По предварительным данным в результате вражеских действий 2 человека получили ранения, они госпитализированы. Состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате российской атаки повреждение гражданской инфраструктуры, возникший пожар оперативно ликвидирован.

Атака дронов по Украине 12 декабря

12 декабря, вечером российские кафиры в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Вражеские беспилотники фиксировались в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

В частности, в Одесской области заметили несколько групп враждебных БПЛА, после чего в регионе звучали звуки взрывов.

 

 

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