В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

В Одесі сьогодні, 12 грудня, увечері місцеві мешканці почули вибухи. В Одеській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня в Telegram та голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram .

Військові розповіли про те, що група "Шахедів" летить у бік Одеси. При цьому пізніше вони уточнили, що триває бойова робота.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

"Одеса, дуже прошу: не виходьте з безпечних місць і не підходьте до вікон! Не будьте на вулиці. Наші хлопці працюють", - наголосив Кіпер.

Атака дронів на південь

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, увечері російські окупанти вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні.

Ворожі безпілотники фіксували у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Зокрема, в Одеській області помітили кілька груп ворожих безпілотників.

Місцева влада неодноразово закликала жителів регіону залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.