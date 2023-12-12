ua en ru
Вт, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Шахеди" знову атакують південь України: які області під загрозою

Вівторок 12 грудня 2023 20:10
UA EN RU
"Шахеди" знову атакують південь України: які області під загрозою Фото: "Шахеди" знову атакують південь України (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 12 грудня, увечері запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Південні області перебувають під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram та голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера у Telegram.

За даними ПС, кілька груп російських ударних дронів прямують у бік Білгород-Дністровського району Одеської області.

&quot;Шахеди&quot; знову атакують південь України: які області під загрозоюФото: карта повітряних тривог (скріншот)

На цьому фоні голова Одеської ОВА закликав мешканців Білгород-Дністровського району не ігнорувати повітряну тривогу та перебуватиме в безпечних місцях до відбою.

Також о 19:03 російські безпілотники фіксували в Херсонській області. Спочатку вони прямували у бік Миколаївської області, а потім - Кіровоградської.

Оновлено 20:26

У Саратському районі Одеської області фіксують групу дронів росіян, повідомили Повітряні сили. Вона рухається у північному напрямку.

При цьому в бік Білгород-Дністровського району Одеської області летить чергова група "Шахедів".

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються завдавати ударів по Україні за допомогою іранських дронів-камікадзе "Шахед". Їхньою ціллю найчастіше є об'єкти цивільної інфраструктури.

Остання така атака відбулася сьогодні, 12 грудня, уночі. Тоді ворог застосував 15 ударних безпілотників.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити дев'ять дронів росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Херсонська область Миколаївська область дрони атака дронів Війна Росії проти України
NEWS
Умєров поставив крапку у питанні відставок у командуванні ЗСУ
Умєров поставив крапку у питанні відставок у командуванні ЗСУ
DAILY
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік