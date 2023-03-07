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У ЗСУ розповіли про кількість росіян, що потрапляють у полон на Бахмутському напрямку

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Вівторок 07 березня 2023 10:44
У ЗСУ розповіли про кількість росіян, що потрапляють у полон на Бахмутському напрямку Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (Арміяinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Майже кожен день російські окупанти потрапляють у полон Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, на Бахмутському напрямку у полон потрапляє не дуже велика кількість російських загарбників.

"Але буває двоє-троє окупантів на добу на цьому напрямку. Буває більше попадають", - сказав він.

Череватий зазначив, що у тому районі в основному діє ПВК "Вагнера", а в них лише один метод мотивації - це під примусом смерті діяти.

"Ну, і сама логіка бойових дій, коли в тебе позаду стоїть загороджувальний загін, грубо кажучи, попереду на тебе чекає вмотивований озброєний ворог, ти не дуже здасися в полон. В основному це коли штурмові групи зазнають поразки, і хтось залишається "недобитим", тоді здаються у полон", - додав речник.

При цьому українська сторона не оголошує дані щодо втрат.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що Бахмут не перебуває в оточенні.

Тим часом президент Володимир Зеленський доручив посилити оборону Бахмута та допомогти українським військовим.

Окрім того, за даними британської розвідки, українські бійці стабілізували північну лінію оборони Бахмута.

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