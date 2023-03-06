Зеленський доручив Залужному знайти підмогу для Бахмуту
Президент Володимир Зеленський на Ставці верховного головнокомандувача доручив посилити оборону міста Бахмут та допомогти українським військовим.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його звернення у понеділок, 6 березня.
"Сьогодні на Ставці я прямо поставив питання і командувачу Сирському і головнокомандувачу Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Відійти, чи продовжувати оборону і посилювати міць. Обидва генерали відповіли "не відходити та посилюватись"", - сказав Зеленський.
За його словами, рішення про борону міста було прийнято одноголосно українським військовим командуванням. Президент доручив головнокомандувачу Валерію Залужному знайти відповідні сили, які допоможуть українським військовим боронити Бахмут.
"Немає такої частинки України, щоб сказати що від неї нібито можна відмовитись. Немає такого українського окопу, в якому стійкість і героїзм наших військових були б не цінними", - сказав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Військові виступили за продовження оборони Бахмута.
Також раніше ми писали, що російська армія кинула в бій на Бахмутському напрямку найкращі свої підрозділи, використовуючи ствольні та реактивні системи залпового вогню.
До того ж, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції українських військових у Бахмуті вчора, 5 березня. За його словами, бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження.
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