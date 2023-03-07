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В ВСУ рассказали о количестве россиян, которые попадают в плен на Бахмутском направлении

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Вторник 07 марта 2023 10:44
В ВСУ рассказали о количестве россиян, которые попадают в плен на Бахмутском направлении Фото: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Армияinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Почти каждый день российские оккупанты попадают в плен Сил обороны на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире "Радио Свобода".

По его словам, на Бахмутском направлении в плен попадает не очень большое количество российских захватчиков.

"Но бывает двое-трое оккупантов в сутки на этом направлении. Бывает больше попадают", - сказал он.

Череватый отметил, что в том районе в основном действует ЧВК "Вагнера", а у них только один метод мотивации - это под принуждением смерти действовать.

"Ну, и сама логика боевых действий, когда у тебя сзади стоит заградительный отряд, грубо говоря, впереди тебя ждет мотивированный вооруженный враг, ты не очень сдашься в плен. В основном это когда штурмовые группы терпят поражение, и кто-то остается "недобитым", тогда сдаются в плен", - добавил спикер.

При этом украинская сторона не объявляет данные по потерям.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Бахмут не находится в окружении.

Тем временем, президент Владимир Зеленский поручил усилить оборону Бахмута и помочь украинским военным.

Кроме того, по данным британской разведки, украинские бойцы стабилизировали северную линию обороны Бахмута.

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