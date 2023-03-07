ЗСУ стабілізували північну лінію оборони Бахмута, - британська розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, українська оборона Бахмута продовжує виснажувати сили з обох боків. На вихідних українські сили, ймовірно, стабілізували свій оборонний периметр після попередніх наступів росіян на північну частину міста.

За даними британської розвідки, російський удар зруйнував міст через єдину асфальтовану дорогу до Бахмуту, яка все ще була під контролем України приблизно 2 березня. Крім того, бруд, ймовірно, заважає українським силам поповнювати запаси, оскільки вони все частіше вдаються до використання ґрунтових доріг.

"Публічні розбіжності між групою "Вагнера" та Міністерством оборони Росії щодо розподілу боєприпасів підкреслюють складність підтримки високого рівня особового складу та боєприпасів, необхідних для просування з їхньою нинішньою тактикою", - зазначають у Міноборони Британії.