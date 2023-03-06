Бахмут не в оточенні, на Ставці півтори години обговорювали оборону міста, - Данілов

Наразі Бахмут є найгарячішою точкою фронту, проте про оточення міста не йдеться

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"На сьогодні про оточення Бахмута не йдеться. Розуміємо, що ситуація непроста й тому приймаються колективні рішення, що робити на тому чи іншому напрямку, в який спосіб посилювати цей напрямок. І такі питання на Ставці постійно проговорюються. Сьогодні щонайменше півтори години було обговорення усіх нюансів", - сказав Данілов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Військові виступили за продовження оборони Бахмута.

Також раніше ми писали, що російська армія кинула в бій на Бахмутському напрямку найкращі свої підрозділи, використовуючи ствольні та реактивні системи залпового вогню.

До того ж, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції українських військових у Бахмуті вчора, 5 березня. За його словами, бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження.

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