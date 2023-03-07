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В ЗСУ розповіли про головне завдання українських військових в Бахмуті

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Бахмут, Вівторок 07 березня 2023 18:54
В ЗСУ розповіли про головне завдання українських військових в Бахмуті Фото: речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий (Facebook сом Serhii Cherevatyi)
Автор: Дмитро Браславський

Головним завданням українських військових у Бахмуті є знекровлення бойового потенціалу росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання Збройних сил України Сергія Череватого в ефірі національного телемарафону.

За останню добу під Бахмутом було знищено 244 російських військових, ще 315 отримали поранення. Саме тому бійці ЗСУ у Бахмуті сточують боєздатність російських окупантів.

"Успішні дії українських військових змушують противника зазнавати великих втрат. Ворог не може зупинитись і змушений підтягувати свої резерви", - сказав Череватий.

Росіяни вимушені залучати до боїв під Бахмутом навіть тих найманців, яких планували зберегти. Мова йде про ядро ПВК "Вагнера", тих, хто пройшов вишкіл ще до війни. Також окупанти змушені кидати у бій досвідчених найманців, які раніше брали участь у бойових діях в Сирії.

Нагадаємо, що десятки тисяч російських окупантів загинули в спробах взяти український Бахмут.

Майже кожен день російські окупанти потрапляють у полон Сил оборони на Бахмутському напрямку.

ЗСУ обороняють Бахмут, попри сильний тиск та руйнування шляхів підвезення боєприпасів. Російській армії важко підтримувати темп наступу.

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