В ЗСУ розповіли про головне завдання українських військових в Бахмуті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання Збройних сил України Сергія Череватого в ефірі національного телемарафону.

За останню добу під Бахмутом було знищено 244 російських військових, ще 315 отримали поранення. Саме тому бійці ЗСУ у Бахмуті сточують боєздатність російських окупантів.

"Успішні дії українських військових змушують противника зазнавати великих втрат. Ворог не може зупинитись і змушений підтягувати свої резерви", - сказав Череватий.

Росіяни вимушені залучати до боїв під Бахмутом навіть тих найманців, яких планували зберегти. Мова йде про ядро ПВК "Вагнера", тих, хто пройшов вишкіл ще до війни. Також окупанти змушені кидати у бій досвідчених найманців, які раніше брали участь у бойових діях в Сирії.