ua ru
Вт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ВСУ рассказали о главной задаче украинских военных в Бахмуте

Новина українською →
Бахмут, Вторник 07 марта 2023 18:54
В ВСУ рассказали о главной задаче украинских военных в Бахмуте Фото: представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый (Facebook сом Serhii Cherevatyi)
Автор: Дмитрий Браславский

Главной задачей украинских военных в Бахмуте является обескровливание боевого потенциала россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергея Череватого в эфире национального телемарафона.

За последние сутки под Бахмутом были уничтожены 244 российских военных, еще 315 получили ранения. Именно поэтому бойцы ВСУ в Бахмуте стачивают боеспособность российских оккупантов.

"Успешные действия украинских военных заставляют противника нести большие потери. Враг не может остановиться и вынужден подтягивать свои резервы", - сказал Череватый.

Россияне вынуждены привлекать к боям под Бахмутом даже наемников, которых планировали сохранить. Речь идет о ядро ЧВК "Вагнера", прошедших военную подготовку еще до войны. Также оккупанты вынуждены бросать в бой опытных наемников, ранее участвовавших в боевых действиях в Сирии.

Напомним, что десятки тысяч российских оккупантов погибли в попытках взять украинский Бахмут.

Почти каждый день российские оккупанты попадают в плен Сил обороны на Бахмутском направлении.

ВСУ обороняют Бахмут, несмотря на сильное давление и разрушение путей подвоза боеприпасов. Российской армии тяжело поддерживать темп наступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Донбасс Донецкая область Бахмут Война в Украине
NEWS
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти