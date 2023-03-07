В ВСУ рассказали о главной задаче украинских военных в Бахмуте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергея Череватого в эфире национального телемарафона.

За последние сутки под Бахмутом были уничтожены 244 российских военных, еще 315 получили ранения. Именно поэтому бойцы ВСУ в Бахмуте стачивают боеспособность российских оккупантов.

"Успешные действия украинских военных заставляют противника нести большие потери. Враг не может остановиться и вынужден подтягивать свои резервы", - сказал Череватый.

Россияне вынуждены привлекать к боям под Бахмутом даже наемников, которых планировали сохранить. Речь идет о ядро ЧВК "Вагнера", прошедших военную подготовку еще до войны. Также оккупанты вынуждены бросать в бой опытных наемников, ранее участвовавших в боевых действиях в Сирии.