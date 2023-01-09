У ЗСУ розповіли, чому росіяни переключилися з Бахмута на Соледар

За його словами, Соледар вже давно є однією з найгарячіших точок Бахмутського фронту.

Так, росіяни весь цей час за допомогою регулярних військ та групи "Вагнера" намагалися знайти слабке місце ЗСУ по всіх населених пунктах регіону та прорвати нашу оборону.

"Відтак зараз ворогу просто вдалося сконцентрувати більше своїх підрозділів і системніше тиснути на нашу оборону. Що вимагає від нас відповідних реагувань і кризового військового менеджменту", - сказав Череватий.

Нещодавно росіяни заявили, що нібито "взяли" Соледар. Проте наші бійці та керівництво спростовують ці заяви, зазначаючи, що ситуація на цьому напрямку дійсно важка.

Нагадаємо, українське командування направило до Соледару додаткові сили та засоби, щоб стабілізувати ситуацію.

У ЗСУ також пояснювали, як морози можуть вплинути на бої за Соледар.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.