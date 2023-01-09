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Перекинуть додаткові сили та засоби. ЗСУ розповіли про ситуацію у Соледарі

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Соледар, Понеділок 09 січня 2023 09:24
Перекинуть додаткові сили та засоби. ЗСУ розповіли про ситуацію у Соледарі Фото: ЗСУ перекинули до Соледара додаткові сили та засоби (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ситуація у районі міста Соледар (Донецька область) залишається напруженою. Щоб стабілізувати ситуацію, українське командування направило на цю ділянку фронту додаткові сили та засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Там жорстокі кровопролитні бої, 106 обстрілів на цьому напрямку здійснив ворог за добу, 22 бойових зіткнення відбулося. Вживаються заходи для того, щоб ворог не міг просунутися, по ньому наносяться системні удари з нашої сторони", - зазначив речник.

Він додав, що командувачі ЗСУ прийняли рішення посилити ділянку фронту у районі Соледара, аби втримати оборону. Тому на цей напрямок перекинуть додаткові сили та засоби.

"Вчора були віддані командувачем фронту команди командирам, які виконують завдання в умовах бойових дій в Соледарі. Були виділені додаткові сили і засоби для цього. Робиться все, щоб покращити оперативну обстановку. Соледар на постійному контролі, і я думаю, що спільними зусиллями там вдасться стабілізувати обстановку", - сказав Череватий.

Нагадаємо, нещодавно росіяни заявили, що нібито "взяли" Соледар. Проте українські військові та керівництво спростовують ці заяви, зазначаючи, що ситуація на цьому напрямку дійсно важка.

Вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що генерал Олександр Сирський побував під Бахмутом та Соледаром, щоб зміцнити оборону.

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