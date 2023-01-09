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Як морози можуть вплинути на бої за Соледар: відповідь Череватого

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Донбас, Понеділок 09 січня 2023 09:20
Як морози можуть вплинути на бої за Соледар: відповідь Череватого Фото: українські військові не виключили контрнаступ у районі Соледара (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчим часом українські військові очікують, що російські окупанти активізують наступальні дії у районі Соледара Донецької області. Цьому явно сприяє морозна погода.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

"Морозна погода, якщо продовжиться, уможливить використання важкої техніки типу танків, БМП і БТРів. Відтак будуть можливі контрнаступальні дії", - розповів він,

За словами Череватого, у такому випадку, яка сторона краще підготується, підготовить особовий склад, розробить оперативні плани, матиме перевагу.

"Попередні всі операції показали, що ми намагалися завжди підготуватися краще за ворога. У нас виходу просто немає, ми воюємо за свою землю", - додав військовий.

Як повідомлялось, заступник міністра оборони України Ганна Маляр буквально вчора 8 січня заявила, що на Донбасі ситуація складна. Російські окупанти всіма можливими способами намагаються вийти на кордони Донецької області чи здобути якусь "перемогу", захопивши хоча б якийсь населений пункт.

Нагадаємо, російські війська "просідають" на ділянці фронту поблизу Кремінної Луганської області. Тому окупанти перекидають сили з Бахмутського напрямку.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що прорив ЗСУ біля Кремінної може стати загрозою для окупантів на Бахмутському напрямку.

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