Тяжкі бої та псевдоуспіхи росіян: що відомо про ситуацію навколо Соледара

Однією з найгарячіших точок на Донбасі залишається Соледар. Нещодавно російські пропагандисти почали розганяти фейки про нібито "взяття" міста, але українська сторона спростовує ці заяви.

Все що відомо про ситуацію навколо Соледара зі свіжих заяв - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Що кажуть українська влада і військові про ситуацію

Оновлено 13:34. Череватий зазначив, що Соледар не знаходиться під контролем РФ

На питання журналіста, чи можна станом на зараз говорити про те, що Соледар зашивається під контролем ЗСУ, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий відповів: "Так".

"Там відбуваються жорсткі кровопролитні бої. Тільки з 00:00 вже було 76 обстрілів окупанта в цьому напрямку. Та сталося 10 боєзіткнень. Наші Збройні сили, командування роблять все, щоб завдати максимальної шкоди ворогу в особовому складі та техніці. Та роблять все, щоб вирівняти тактичне положення і діяти згідно з тим, як вимагає оперативна обстановка. Деталі будуть, можливо трошки згодом...Соледар не знаходиться під контролем РФ", - зазначив Череватий.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що навколо міста йдуть тяжкі бої. Українські сили вживають всіх заходів, але вдаватися до подробиць глава області не став.

"Тяжкі бої йдуть. Командування вживає максимальних заходів, щоб відновити ті положення, по яких частково ворог мав успіх. Точно знаємо, які заходи вживаються, які сили та хто долучається до цього", - розповів Кириленко в ефірі телемарафону.

Своєю чергою він висловив впевненість в успіхах українських захисників та закликав слідкувати за повідомленнями Генштабу.

Тим часом заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки Юрій Мисягін у своєму Telegram написав, що Соледар перебуває під контролем України.

"Соледар під контролем Сил оборони України", - повідомив він.

Разом з тим українські військові також спростовують заяви росіян. Але наголошують, що ситуація тяжка навколо міста, окупанти мають просування, але не такі, як каже ворог.

"Все добре. Працюємо. Про Бахмутське і Соледар не все так як пишуть. У русні є просування, але не настільки як у їхніх пропагандистів. Там важкі бої зараз", - пише 46 окрема десантно-штурмова бригада.

Фейки росіян про "взяття міста"

При цьому російські окупанти повідомляли про нібито "взяття під контроль частини міста" включно із заводом "Артемсіль". Пропагандисти стверджували, що в Соледар нібито зайшли "вагнерівці".

Також російські Telegram канали зі вчорашнього вечора повідомляють, що підрозділи РФ нібито "зуміли просунутися через центр міста".

Нагадаємо, що у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ щодо Соледару повідомляється, що місто зазнало вогневих ударів.

Примітним є те, що видання The Wall Street Journal писало про те, що Росія на тлі потужного опору українських бійців почала перекидати свої основні наступальні сили з-під Бахмута ближче до Соледара.

Журналісти писали, що навколо міста бої точаться вже давно, але сам факт такого перекидання військ може свідчити про те, що ЗСУ змусили росіян "міняти тактику на ходу".

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