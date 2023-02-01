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У ЗСУ розповіли, чи можуть мобілізувати обмежено придатних до служби

Фото: Роман Горбач (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні можуть мобілізувати громадян, яких військово-лікарняні комісії визнали обмежено придатними до служби за станом здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача.

"Ті військовозобов’язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення", - сказав він.

Горбач розповів, що такі громадяни також можуть служити в установах та навчальних закладах Міноборони, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також в інших небойових підрозділах.

Нагадаємо, юрист пояснював, кому і як можуть вручати повістки під час війни.

До того ж, РБК-Україна розповідало, чому повістки можуть вручати на вулиці та блокпостах.

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мобилизация в Украине