В ВСУ рассказали, могут ли мобилизовать ограниченно пригодных к службе

"Военнообязанные, которые ограниченно пригодны к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в воинских частях обеспечения", - сказал он.

Горбач рассказал, что такие граждане могут служить в учреждениях и учебных заведениях Минобороны, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также в других небоевых подразделениях.

Напомним, юрист объяснял, кому и как могут вручать повестки во время войны.

К тому же РБК-Украина рассказывало, почему повестки могут вручать на улице и блокпостах.

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