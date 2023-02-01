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В ВСУ рассказали, могут ли мобилизовать ограниченно пригодных к службе

Фото: Роман Горбач (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине могут мобилизовать граждан, которых военно-больничные комиссии сочли ограниченно пригодными к службе по состоянию здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача.

"Военнообязанные, которые ограниченно пригодны к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в воинских частях обеспечения", - сказал он.

Горбач рассказал, что такие граждане могут служить в учреждениях и учебных заведениях Минобороны, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также в других небоевых подразделениях.

Напомним, юрист объяснял, кому и как могут вручать повестки во время войны.

К тому же РБК-Украина рассказывало, почему повестки могут вручать на улице и блокпостах.

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мобилизация в Украине