Кому і як можуть вручати повістки під час війни. Пояснення юриста

Війна триває, і захисникам, які місяцями перебувають на полі бою, потрібна ротація і відпочинок. А давати відсіч агресору треба постійно. Тому в Україні росте потреба у військових, яких мобілізують на службу.

Мобілізацію зараз проводять по всій території України. У листопаді минулого року воєнний стан, як і загальну мобілізацію, продовжили на 90 днів – до 19 лютого 2023 року.

Чи можуть вручати повістки прямо на вулиці, чи означає вручення повістки негайну відправку на передову і хто саме може дати вам такий документ – розбиралося РБК-Україна .

Ще не мобілізація. Кому можуть вручати повістки

Сам факт вручення повісток – це ще не означає мобілізацію в армію. Тобто якщо вам виписали повістку, це зовсім не означає, що вас завтра відправлять під Бахмут чи в іншу гарячу точку фронту.

В Україні через війну сотні тисяч переселенців змушені змінити місце проживання: вони переїздять з Харкова до Львова, з Маріуполя в Чернівці.

Щоб вести облік призовників, які перемістилися в межах країни, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки систематизують свої списки. Вони роблять це, щоб зрозуміти, хто і де є в запасі та який загалом є людський ресурс, говорить у коментарі РБК-Україна адвокат юридичної фірми Gracers Станіслав Польовий.

Захист України – це конституційний обов'язок громадян, нагадує він. Це прописано в закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

За цим законом, громадяни України у відношенні до військового обов'язку поділяються на такі групи:

допризовники – особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;

призовники – особи, приписані до призовних дільниць;

військовослужбовці – особи, які проходять військову службу;

військовозобов'язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

резервісти – особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.

"Отже, усі чоловіки підлягають приписці до призовних дільниць для того, щоб взяти їх на військовий облік, визначити їх кількість, зрозуміти їх ступінь придатності до служби, встановити рівень освітньої підготовки, здобутої спеціальності й рівня фізичної підготовки", – пояснює адвокат.

Де можуть вручати повістки і якими бувають ці документи

У законодавстві немає обмеження того, де саме можуть вручати повістки, а де ні. Тобто її вам можуть вручити будь-де. Законодавством передбачені такі види повісток:

Повістка для уточнення облікових даних. Нею військовозобов'язаних запрошують пройти приписку до призовної дільниці. Її вручають призовнику, щоб внести відомості про нього у базу даних: його сімейний стан, роботу, інформацію про те, чи є у нього діти.

Повістка на призовну комісію. Вона зобов’язує призовника пройти медичне обстеження.

Фото: Є різні види повісток, тому їх вручення не обов'язково означає мобілізацію на фронт (колаж РБК-Україна)

Повістка-призов на строкову військову службу. 29 жовтня минулого року набрав чинності Закон України № 2678-IX . Він визначає, що під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться. А призовні комісії утворюють, щоб проводити медогляд людей, які стоять на військовому обліку і яким вже виповнилося 27 років. Також – беруть їх на військовий облік або виключають з нього. У таких відомствах їм видають направлення, якщо такі чоловіки хочуть вступати до університетів.

Мобілізаційне розпорядження можуть вручити військовозобов'язаним, які пройшли медичну комісію і яких визнали придатними до несення військової служби.

"Такий вид повістки – це вже безпосередній призов на військову службу. Ним вас зобов'язали з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого навчання та відправлення на війну", – пояснює Станіслав Польовий.

Хто може вручати повістки

Відповідно до пункту 55 Положення про мобілізаційну підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, повістки можуть вручати:

співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

представники органів місцевого самоврядування;

керівники закладів освіти;

керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності.

Раніше повістки могли вручати і управителі багатоквартирних будинків. Але їх виключили з переліку тих, хто може це робити.

"Отже, ні директори ОСББ, ні керівники керуючих компаній не уповноважені видавати повістки громадянам", – звертає увагу адвокат.

Що має бути вказано у повістці:

вид повістки; прізвище, ім’я та по-батькові; адреса проживання; реквізити розпорядження; адреса територіального центру комплектування, куди треба прибути людині; перелік документів, які потрібно мати з собою.

Зверніть увагу. Повістку має виписати на конкретну особу керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати).

Тільки особисто. Чи може хтось розписатись за вас при отриманні повістки

Під час мобілізації громадянин зобов'язаний особисто з'явитися до військової частини або на збірний пункт військового комісаріату в термін, який зазначений у повістці. Тому військовозобов'язаний повинен тільки сам особисто отримати повістку і розписатися в ній. Це прописано у пункті 3 статті 22 ЗУ "Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку".

"Перш ніж розписатися про отримання повістки, перевірте правильність вказаних у ній даних: ваше прізвище, ім'я та по-батькові, адресу, контакти. Військова спеціальність має збігатися зі спеціальністю, яка записана у вашому військовому квитку. Мають бути вказані дата, час, адреса місця збору та перелік документів, які необхідно мати при собі. Важливо, що повістка має бути скріплена печаткою і підписом військового комісара", – радить адвокат ЮФ Gracers.

Штрафи та позбавлення волі. Чи можна відмовитись від отримання повістки

За словами Станіслава Польвоого, відмовитись від отримання повістки можливо. Але для цього потрібні об'єктивні причини. Наприклад, ви можете це зробити, коли у повістці вказані не всі особисті дані, або якщо вона заповнена з помилками.

"Якщо у повістці виявили помилки, можна відмовитися від її підписання. Також зверніть увагу на те, хто вам її вручає. І чи взагалі ця особа уповноважена це робити", – каже він.

Тоді співробітник військкомату або уповноважена особа має скласти акт про відмову від отримання повістки у присутності свідків. В акті треба вказати причини відмови. Акт передадуть в центри комплектування. Там мають виправити помилки, і після цього в будь-якому разі вам таку повістку все ж дадуть.

Якщо ви отримали повістку, але не з'явилися до центру комплектування, це вважається порушенням правил мобілізації. За це передбачені такі санкції:

адмінвідповідальність за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – ви маєте сплатити штраф в розмірі від 1700 до 3400 грн (3400-5100 грн для посадовців), якщо йдеться про повістку для уточнення даних або проходження медкомісії.

(3400-5100 грн для посадовців), якщо йдеться про повістку для уточнення даних або проходження медкомісії. кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років може настати за статтею 336 Кримінального кодексу України, якщо людині вручили "мобілізаційне розпорядження” (тобто для відправлення у підрозділ, після проходження медкомісії та із зазначенням військової частини, куди вона відбуває) і вона не з’явилася до місця збору.

"Загалом законність отримання повістки – це в кожному випадку ситуація індивідуальна. Тому раджу звернути увагу на зміст таких повісток та на те, хто її вам намагається вручити. Також важливо, що отримання повістки не означає, що вас у той же день мобілізують та відправляють на фронт. Але забувати про свої права та обов'язки не варто", – звертає увагу Станіслав Польовий.