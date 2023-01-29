Військовий комісар пояснив, чому повістки вручають на вулиці та блокпостах

Громадяни мають повідомляти територіальні центри комплектування про будь-які зміни у сімейному стані чи стані здоров’я для того, щоб можна було визначити реальну кількість придатних до військової служби. Саме з цією метою й можуть вручати повістки у громадських місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного військового комісара Львівської області Олександра Тіщенко у коментарі "Львівському порталу" .

За його словами, останнім часом поширюються наративи про нібито незаконність вручення повісток у громадських місцях та на блокпостах. Проте, як зазначив Тіщенко, громадяни забувають що, окрім прав, у них також є й обов’язки., одним з яких є захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Комісар нагадав, що з дня оголошення мобілізації українці були зобов’язані добровільно з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соцпідтримки для з’ясування усіх відомостей.

Так, кожен військовозобов'язаний має повідомляти про будь-які зміни сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання, освіти чи місця роботи органу, де вони перебувають на військовому обліку.

До прикладу, якщо у когось народилось троє дітей, відбулись зміни зі станом здоров’ям, чи змінилась адреса - про це повинні знати у територіальних центрах комплектування для розуміння актуальної картини щодо мобілізаційного ресурсу.

"Ми не повинні бігати за кимось, щоб з’ясовувати які зміни у житті відбулись у кожного військовозобов’язаного. Але ігнорування ними своїх обов’язків, закріплених законодавством, вимушує до проведення заходів по врученню повісток не лише за місцем проживання та роботи громадян, а й у громадських місцях", - зазначив Тіщенко.

Він додав, що це необхідно для того, щоб з’ясувати актуальність наявних даних, визначити реальну кількість придатних до військової служби під час мобілізації. У таких заходах не було б необхідності, якби громадяни неухильно дотримувались законодавства України.

При цьому він підкреслив, що вручення повісток в громадських місцях жодним чином не суперечить законодавству України.