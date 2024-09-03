В ЗСУ розповіли про активність ворога на Курахівському та Времівському напрямках

На фронті з початку доби і станом на вечір 2 вересня фіксується 175 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація зберігається на Покровському напрямку, проте активність ворога фіксується також на Курахівському та Времівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram .

У військовому командуванні представили звіт щодо оперативної обстановки станом на 22.00 2 вересня.

Російські обстріли

З початку доби російські окупанти завдали по території України 2 удари, застосувавши 30 ракет, та 56 авіаударів, скинувши 61 КАБ.

У Генштабі додали, що для атак противник також застосовував 498 дронів-камікадзе, та здійснив понад 2800 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося 4 боєзіткнення. ЗСУ відбивали наступ противника неподалік Вовчанська. Одна ворожа атака - продовжується.

На Куп'янському напрямку загарбники наступали біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового. 15 боїв вже завершені, ще 4 - тривають.

На Лиманському напрямку окупанти штурмували позиції ЗСУ поблизу Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового. Сили оборони зупинили 8 атак, ще 10 - продовжуються.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбивали 7 ворожих наступальних дій у районах Верхньокам'янського, Виїмки, Івано-Дар'ївки та Спірного. Ще 2 бої тривають.

На Краматорському напрямку точилося 8 боїв, зокрема біля Кліщіївки, Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. В Генштабі зазначили, що ЗСУ зупинили усі ворожі атаки загарбників на цій ділянці фронту.

На Торецькому напрямку відбулося 17 боєзіткнень. Ворог штурмував позиції ЗСУ біля Торецька, Щербинівки, Романівки та Неліпівки. Нині 4 атаки ворога тривають.

На Покровському напрямку точилося 55 боїв у районах н.п. Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Селидове. Українські захисники відбили 48 наступальних дій, ще 7 - ще продовжуються.

"Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 414 окупантів, з них 197 - безповоротно. Також знищено танк, два бронетранспортери, один міномет, два БпЛА, три одиниці автотранспорту, один мотоцикл та інший важливий об'єкт противника. До того ж пошкоджено один БТР та три автомобілі", - передали в Генштабі.

На Курахівському напрямку ворог 25 разів атакував поблизу Українська, Георгіївки та Костянтинівки. 19 боїв завершені, ще 6 - продовжуються.

На Времівському напрямку окупанти здійснили 20 спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів оборони біля Водяного, Вугледара, Костянтинівки та Пречистівки. Зараз тривають 2 ворожі атаки.

На Придніпровському напрямку загарбники зазнали поразки, двічі атакуючи позиції ЗСУ.

У Генштабі додали, що на інших напрямках - без особливих змін.