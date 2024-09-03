В ЗСУ розповіли про активність ворога на Курахівському та Времівському напрямках
На фронті з початку доби і станом на вечір 2 вересня фіксується 175 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація зберігається на Покровському напрямку, проте активність ворога фіксується також на Курахівському та Времівському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.
У військовому командуванні представили звіт щодо оперативної обстановки станом на 22.00 2 вересня.
Російські обстріли
З початку доби російські окупанти завдали по території України 2 удари, застосувавши 30 ракет, та 56 авіаударів, скинувши 61 КАБ.
У Генштабі додали, що для атак противник також застосовував 498 дронів-камікадзе, та здійснив понад 2800 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.
Ситуація на фронті
На Харківському напрямку відбулося 4 боєзіткнення. ЗСУ відбивали наступ противника неподалік Вовчанська. Одна ворожа атака - продовжується.
На Куп'янському напрямку загарбники наступали біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового. 15 боїв вже завершені, ще 4 - тривають.
На Лиманському напрямку окупанти штурмували позиції ЗСУ поблизу Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового. Сили оборони зупинили 8 атак, ще 10 - продовжуються.
На Сіверському напрямку ЗСУ відбивали 7 ворожих наступальних дій у районах Верхньокам'янського, Виїмки, Івано-Дар'ївки та Спірного. Ще 2 бої тривають.
На Краматорському напрямку точилося 8 боїв, зокрема біля Кліщіївки, Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. В Генштабі зазначили, що ЗСУ зупинили усі ворожі атаки загарбників на цій ділянці фронту.
На Торецькому напрямку відбулося 17 боєзіткнень. Ворог штурмував позиції ЗСУ біля Торецька, Щербинівки, Романівки та Неліпівки. Нині 4 атаки ворога тривають.
На Покровському напрямку точилося 55 боїв у районах н.п. Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Селидове. Українські захисники відбили 48 наступальних дій, ще 7 - ще продовжуються.
"Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 414 окупантів, з них 197 - безповоротно. Також знищено танк, два бронетранспортери, один міномет, два БпЛА, три одиниці автотранспорту, один мотоцикл та інший важливий об'єкт противника. До того ж пошкоджено один БТР та три автомобілі", - передали в Генштабі.
На Курахівському напрямку ворог 25 разів атакував поблизу Українська, Георгіївки та Костянтинівки. 19 боїв завершені, ще 6 - продовжуються.
На Времівському напрямку окупанти здійснили 20 спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів оборони біля Водяного, Вугледара, Костянтинівки та Пречистівки. Зараз тривають 2 ворожі атаки.
На Придніпровському напрямку загарбники зазнали поразки, двічі атакуючи позиції ЗСУ.
У Генштабі додали, що на інших напрямках - без особливих змін.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що нині найскладніша ситуація на Покровському та Торецькому напрямках. Однак останні дві доби просування російських військ там не фіксується, зазначив глава держави 2 вересня на брифінгу з прем'єром Нідерландів.
Додамо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на Покровському напрямку росіяни активно використовують свою перевагу у живій силі та військовій техніці, зокрема артилерію та авіацію.
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