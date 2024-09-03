В ВСУ рассказали об активности врага на Кураховском и Времивском направлениях

На фронте с начала суток и по состоянию на вечер 2 сентября фиксируется 175 боевых столкновений. Самая горячая ситуация сохраняется на Покровском направлении, однако активность врага фиксируется также на Кураховском и Времивском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram .

В военном командовании представили отчет об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 2 сентября.

Российские обстрелы

С начала суток российские оккупанты нанесли по территории Украины 2 удара, применив 30 ракет и 56 авиаударов, сбросив 61 КАБ (УАБ).

В Генштабе добавили, что для атак противник также применял 498 дронов-камикадзе, и совершил более 2800 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло 4 боестолкновения. ВСУ отражали наступление противника неподалеку от Волчанска. Одна вражеская атака - продолжается.

На Купянском направлении захватчики наступали около Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового. 15 боев уже завершены, еще 4 - продолжаются.

На Лиманском направлении оккупанты штурмовали позиции ВСУ вблизи Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового. Силы обороны отбили 8 атак, еще 10 - продолжаются.

На Северском направлении ВСУ отражали 7 вражеских наступательных действий в районах Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Еще 2 боя продолжаются.

На Краматорском направлении велось 8 боев, в том числе у Клещиевки, Калиновки, Часового Яра, Ступочек и Белой Горы. В Генштабе отметили, что ВСУ отбили все вражеские атаки захватчиков на этом участке фронта.

На Торецком направлении произошло 17 боев. Враг штурмовал позиции ВСУ возле Торецка, Щербиновки, Романовки и Нелиповки. Сейчас 4 атаки врага продолжаются.

На Покровском направлении велось 55 боев в районах н.п. Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутой Яр, Гродовка, Михайловка и Селидово. Украинские защитники отразили 48 наступательных действий, еще 7 - еще продолжаются.

"Сегодня на этом направлении было обезврежено 414 оккупантов, из них 197 - безвозвратно. Также уничтожены танк, два бронетранспортера, один миномет, два БпЛА, три единицы автотранспорта, один мотоцикл и другой важный объект противника. К тому же поврежден один БТР и три автомобиля", - передали в Генштабе.

На Кураховском направлении враг 25 раз атаковал вблизи Украинской, Георгиевки и Константиновки. 19 боев завершены, еще 6 - продолжаются.

На Времивском направлении оккупанты предприняли 20 попыток вытеснить подразделения ВСУ из занимаемых рубежей обороны возле Водяного, Угледара, Константиновки и Пречистовки. Сейчас продолжаются 2 вражеских атаки.

На Приднепровском направлении захватчики потерпели поражение, дважды атакуя позиции ВСУ.

В Генштабе добавили, что на других направлениях - без особых изменений.