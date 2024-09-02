На Покровському та Торецькому напрямках складно, але просування ворога немає, - Зеленський

Наразі найскладніша ситуація на Покровському та Торецькому напрямках фронту. Однак останні дві доби просування російських військ там не фіксується.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом.

"Що стосується ситуації на фронті, сьогодні найскладніше... Я думаю, ви всі знаєте, що відбувається на Покровському, Торецькому напрямках. Окремо є південь, окремо є Запорізький напрямок. Із Запоріжжя достатньо велика кількість військових РФ перекинуті в Курську область, з півдня нашої держави, з Херсонського напрямку також", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що Курська операція виконує свої завдання і йде за планом.

"Що стосується складнощів на Покровському та Торецькому напрямках... Так, ми вважаємо, що Курська операція може вплинути на цей напрямок, де може бути зменшення загострення через зменшення кількості російських військових. Але поки що ми бачимо, що там складно", - додав президент.

Глава держави нагадав, що на цих напрямках фронті й раніше були зосереджені найбільш бойові бригади РФ.

"Тому, що це завжди була їх головна ціль - Донбас. Повністю тотальна окупація Донбасу. Подивимось, як буде далі. У будь-якому випадку, дві доби ми розмовляємо з головкомом. На Покровському напрямку, як би не було складно, ці дві доби просування немає", - зазначив Зеленський.

Президент також розповів, що українські бійці продовжують поповнювати обмінний фонд у Курській області.

"Обмінний фонд поповнюється й обміни пішли. І не просто так у нас є обміни. Через те, що у нас є кого обмінювати на наших хлопців і дівчат. Ми захопили понад 600 людей, є ким міняти наших", - наголосив він.