ЗСУ розкопують по п'ять мін на кожен квадратний метр, встановлених окупантами, - Резніков

"Сьогодні Україна - найсильніше замінована країна у світі. Сотні кілометрів мінних полів, мільйони вибухових пристроїв, на деяких ділянках фронту до п'яти мін на квадратний метр. Російські мінні поля - серйозна перешкода для наших військ, але не нездоланна", - заявив він.

За словами міністра, в України є кваліфіковані сапери та сучасне обладнання, але їх украй недостатньо для фронту, що простягнувся на сотні кілометрів на сході та півдні України.

"На даному етапі кампанії з деокупації нам вкрай необхідна більша кількість техніки для розмінування - від тралів для тралення мін до торпед "Бангалор. Обладнання для розмінування вже давно розблоковано, і ми вдячні нашим міжнародним партнерам за вже надану підтримку", - сказав він.

Міністр наголосив, що важливим кроком у цьому напрямку стало створення на останній зустрічі "Рамштайн" коаліції з розмінування з ініціативи міністра оборони Литви.

"Також життєво необхідно розширити і прискорити підготовку саперів. Вона має бути швидкою і систематичною. Сапери потрібні тут і зараз. Їхня робота рятує життя і забезпечує просування наших військ. Коаліція з розмінування будується за принципом "навчи і оснасти". Її ефективна реалізація наблизить перемогу України", - підкреслив Резніков.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна розпочинає нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, йдеться в першу чергу про траси під лініями електропередач та полів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що на сьогодні 174 тисячі квадратних кілометрів території України потенційно небезпечні через міни та боєприпаси.

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