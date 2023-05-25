Небачені масштаби. В МВС розповіли про пріоритетні ділянки для розмінування

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, швидкість розміновування буде залежати від площі та інтенсивності замінування. Так, наразі потенційно заміновані території не призначені для життя людей.

При чому йдеться не лише про житлові та приватні будинки, а й про адміністративні будівлі, які вже були розміновані, наприклад, коли було вибито росіян з Херсонської області.

"Скільки мін прилітає щодня на те ж узбережжя Херсонської області - ми знаємо, кожного дня надходять відповідні дані. І ці території треба буде заново обстежити. Тобто раз ми розмінували, туди знов щось прилетіло, треба буде ще раз розміновувати", - сказав він.

Голова МВС зазначив, що глибина розмінування - це досить тривалий процес, тому Україна співпрацює з міжнародними партнерами, які надають дистанційні машини механізованого розмінування для розмінування гектарів полів. За його словами, на кінець року очікується близько 35 таких машин лише для МВС.

До того ж Кабмін веде перемовини про надання додаткових машин. Він також сподівається, що українська промисловість цього року зможе надати більше таких транспортних засобів, що будуть використовуватись для розмінувань.

"Але в першу чергу ми маємо розуміти - ми маємо розмінувати траси під лініями електропередач, наприклад, ті, які в Харківській області - це 12 тисяч кілометрів. Уявіть, який ресурс має бути", - сказав він.

Клименко зазначив, що Україна розуміє потребу у розмінуванні полів, адже має гарантувати аграріям, що ця територія вже розмінована.

При цьому він нагадав про численні новини про підриви на ворожих вибухівках. Проте розмінувати все одразу немає ресурсу. До того ж розмінування не може проходити на всіх територіях через постійні обстріли з боку Росії. Так, наприклад, Чернігівська і Сумська області кожного дня обстрілюються на глибину до 20 км як з артилерії, так і з мінометів. А ракети прилітають куди завгодно.

"Ця проблема буде обговорюватись в Брюсселі на зустрічі міністрів внутрішніх справ. Розмінування буде однією з головних тем, щоб світ розумів масштаби трагедії, яка у нас відбувається. Роботи попереду дуже багато і масштаби ми навіть не уявляємо. А ще є ліси, є море, річки, які ми починаємо вже розміновувати", - сказав він.

Розмінування України

Деокуповані території України значно забруднені вибухонебезпечними предметами через ворожі обстріли.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування територій. Країна також планує створити коаліцію держав для допомоги у цій сфері.

Зазначимо, що станом на березень повідомлялося, що українські вибухотехніки знешкодили 400 тисяч снарядів росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.