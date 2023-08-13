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ВСУ раскапывают по пять мин на каждый квадратный метр, установленных оккупантами, - Резников

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные раскапывают по пять мин на каждый квадратный метр, установленных российскими войсками для того, чтобы сорвать контрнаступление Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Сегодня Украина - самая сильно заминированная страна в мире. Сотни километров минных полей, миллионы взрывных устройств, на некоторых участках фронта до пяти мин на квадратный метр. Российские минные поля - серьезное препятствие для наших войск, но не непреодолимое", - заявил он.

По словам министра, у Украины есть квалифицированные саперы и современное оборудование, но их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров на востоке и юге Украины.

"На данном этапе кампании по деоккупации нам крайне необходимо большее количество техники для разминирования - от тралов для траления мин до торпед "Бангалор. Оборудование для разминирования уже давно разблокировано, и мы благодарны нашим международным партнерам за уже оказанную поддержку", - сказал он.

Министр подчеркнул, что важным шагом в этом направлении стало создание на последней встрече "Рамштайн" коалиции по разминированию по инициативе министра обороны Литвы.

"Также жизненно необходимо расширить и ускорить подготовку саперов. Она должна быть быстрой и систематической. Саперы нужны здесь и сейчас. Их работа спасает жизни и обеспечивает продвижение наших войск. Коалиция по разминированию строится по принципу "обучи и оснасти". Ее эффективная реализация приблизит победу Украины", - подчеркнул Резников.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что на сегодняшний день 174 тысячи квадратных километров территории Украины потенциально опасны из-за мин и боеприпасов.

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Алексей РезниковВойна России против Украины