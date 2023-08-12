ua en ru
Сб, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський назвав площу України, яка потенційно небезпечна через міни та боєприпаси

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Субота 12 серпня 2023 21:36
Зеленський назвав площу України, яка потенційно небезпечна через міни та боєприпаси Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

На сьогодні 174 тисячі квадратних кілометрів території України потенційно небезпечні через міни та боєприпаси.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на традиційне звернення голови держави.

"Загалом станом на зараз 174 тисячі квадратних кілометрів нашої держави потенційно небезпечні через міни та боєприпаси, що не розірвалися. Щодня наші спеціалісти виявляють сотні вибухонебезпечних предметів", - заявив він.

За словами президента, що більше в України буде машин для розмінування, що більше буде спеціальних дронів для розмінування, то активніше буде повертатися безпека.

"Україна потребує й техніки від партнерів, і дуже важливо - створення виробничої бази в Україні, щоб ми могли очистити нашу землю від російських мін. І це завдання треба виконати не за десятиліття, а за роки", - підкреслив він.

Зеленський додав, що хоче подякувати всім українським фахівцям, які займаються розмінуванням.

"Реально працюють на землі. Розміновують поля, територію населених пунктів, лінії електропередачі, об’єкти інфраструктури. Минулої доби по всій країні працювали 133 піротехнічні розрахунки. Найбільше - у Херсонській, Харківській, Донецькій областях. Я дякую вам - кожному й кожній, хто очищує українську землю від слідів російського терору", - заявив він.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, мова йде у першу чергу про траси під лініями електропередач та поля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
День "бавовни" в Керчі. Що відомо про нові вибухи біля Кримського мосту
День "бавовни" в Керчі. Що відомо про нові вибухи біля Кримського мосту
DAILY
Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"