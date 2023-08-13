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ЗСУ розкопують по п'ять мін на кожен квадратний метр, встановлених окупантами, - Резніков

Новость на русском →
Неділя 13 серпня 2023 18:14
ЗСУ розкопують по п'ять мін на кожен квадратний метр, встановлених окупантами, - Резніков Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові розкопують по п'ять мін на кожен квадратний метр, встановлених російськими військами для того, щоб зірвати контрнаступ України.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Сьогодні Україна - найсильніше замінована країна у світі. Сотні кілометрів мінних полів, мільйони вибухових пристроїв, на деяких ділянках фронту до п'яти мін на квадратний метр. Російські мінні поля - серйозна перешкода для наших військ, але не нездоланна", - заявив він.

За словами міністра, в України є кваліфіковані сапери та сучасне обладнання, але їх украй недостатньо для фронту, що простягнувся на сотні кілометрів на сході та півдні України.

"На даному етапі кампанії з деокупації нам вкрай необхідна більша кількість техніки для розмінування - від тралів для тралення мін до торпед "Бангалор. Обладнання для розмінування вже давно розблоковано, і ми вдячні нашим міжнародним партнерам за вже надану підтримку", - сказав він.

Міністр наголосив, що важливим кроком у цьому напрямку стало створення на останній зустрічі "Рамштайн" коаліції з розмінування з ініціативи міністра оборони Литви.

"Також життєво необхідно розширити і прискорити підготовку саперів. Вона має бути швидкою і систематичною. Сапери потрібні тут і зараз. Їхня робота рятує життя і забезпечує просування наших військ. Коаліція з розмінування будується за принципом "навчи і оснасти". Її ефективна реалізація наблизить перемогу України", - підкреслив Резніков.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна розпочинає нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, йдеться в першу чергу про траси під лініями електропередач та полів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що на сьогодні 174 тисячі квадратних кілометрів території України потенційно небезпечні через міни та боєприпаси.

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Олексій Резніков Війна Росії проти України
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