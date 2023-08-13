ВСУ раскапывают по пять мин на каждый квадратный метр, установленных оккупантами, - Резников

Украинские военные раскапывают по пять мин на каждый квадратный метр, установленных российскими войсками для того, чтобы сорвать контрнаступление Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Сегодня Украина - самая сильно заминированная страна в мире. Сотни километров минных полей, миллионы взрывных устройств, на некоторых участках фронта до пяти мин на квадратный метр. Российские минные поля - серьезное препятствие для наших войск, но не непреодолимое", - заявил он.

По словам министра, у Украины есть квалифицированные саперы и современное оборудование, но их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров на востоке и юге Украины.

"На данном этапе кампании по деоккупации нам крайне необходимо большее количество техники для разминирования - от тралов для траления мин до торпед "Бангалор. Оборудование для разминирования уже давно разблокировано, и мы благодарны нашим международным партнерам за уже оказанную поддержку", - сказал он.

Министр подчеркнул, что важным шагом в этом направлении стало создание на последней встрече "Рамштайн" коалиции по разминированию по инициативе министра обороны Литвы.

"Также жизненно необходимо расширить и ускорить подготовку саперов. Она должна быть быстрой и систематической. Саперы нужны здесь и сейчас. Их работа спасает жизни и обеспечивает продвижение наших войск. Коалиция по разминированию строится по принципу "обучи и оснасти". Ее эффективная реализация приблизит победу Украины", - подчеркнул Резников.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что на сегодняшний день 174 тысячи квадратных километров территории Украины потенциально опасны из-за мин и боеприпасов.

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